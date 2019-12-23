Тернопільський політик Петро Ландяк назвав дві стратегічні помилки чинної влади

Перша помилка — це непідготовлене введення ринку землі.

Тепер про другу.

Після намагань – ПРИСКОРЕНО, і без належного врахування суспільної думки «запустити» ринок землі, невідкладні і невідомі для УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ зміни до Конституції України, які Президент Володимир Зеленський 13 грудня подав до Верховної Ради – є його другою стратегічною помилкою.

ЧИ ДОСКОНАЛОЮ Є УКРАЇНСЬКА КОНСТИТУЦІЯ? НІ!

Чи потрібно в неї вносити зміни? Так! І потреба змін, в першу чергу, існує ще з 2004-го року, адже тодішня реформа Основного Закону, як компромісний варіант передачі влади від Леоніда Кучми до Віктора Ющенка, змінила державний устрій країни з президентсько-парламентського на парламентсько-президентський. Відтак, тими змінами в значній мірі розбалансували систему державної влади та створили непотрібні протиріччя між гілками влади, які йдуть на шкоду країні. Наприклад, Президент України, виходячи з внесених змін 2004-го року, вже не очолював виконавчу гілку влади, а відтак – не відповідав за її роботу. Проте, він , і до сьогоднішнього дня , має можливість накладати вето на рішення уряду, і цим блокувати його роботу. Часто це було у 2005-2010 роках. Президент тоді і тепер, здійснює зовнішню політику, хоча, на моє переконання, управління зовнішньою і внутрішньою політикою має відбуватись з ОДНОГО ЦЕНТРУ ВЛАДИ!

Також, з того часу ВЛАДА НЕ ПРОВЕЛА другий етап конституційної реформи, а це- ліквідація обласних і районних державних адміністрацій та формування радами власних виконавчих органів. З 2004 року не передано «в низи» ряд задекларованих повноважень – в першу чергу розпоряджень землями поза населеними пунктами, а це 80-90% обсягу всіх земель , що мало б сприяти посиленню засад місцевого самоврядування. Президент і надалі призначає голів обласних адміністрацій…

Тому, зміни до Конституції вже ПЕРЕЗРІЛИ. Однак, їх не допустимо проводити кулуарно та без належного обговорення.

То ж , які зміни пропонує команда Зеленського? Пропонують завершити децентралізацію «від Порошенка» , створити ОКРУГИ, ввести інститут Префектів з серйозними наглядовими та розпорядчими функціями.

Але кожна реформа має мати свої причини і підстави. А також мету , яка має бути досягнена в результаті її реалізації. А вже далі мають відпрацьовуватись механізми і етапи реформи. Це моє переконання!

Повернусь до реформ Петра Порошенка. Які проблеми реформою ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ колишній президент мав вирішити? Хто знає? Публічно про це ніхто не чув. Я скажу…

Для чого Петро Порошенко задумав такі зміни? Для створення умов, щоб абсолютно і безумовно, керувати ситуацією там, де має діяти місцеве самоврядування. І Порошенко цей процес почав – створювали об’єднані територіальні громади (ОТГ) з 20-30 сіл, тобто, – вони ставали невеликими районами, а не реальними громадами , де якраз принципи місцевого самоврядування працювати не можуть, де рано чи пізно будуть виникати конфліктні ситуації. Пізніше, для їх «умиротворення» мали би бути внесені зміни до Конституції у вигляді запровадження роботи Префекта. Однак, не зумів, і не встиг, Петро Порошенко провести ці зміни. Та і сил в парламенті йому бракувало, адже фракції партій “Батьківщина, “Самопоміч” і навіть дружня до Порошенка “Народного фронту”, були проти таких змін.

Чи обгрунтованою сьогодні є робота невеличких сільських рад, в умовах масового виїзду людей за кордон, в умовах безробіття, за явно недостатньої кваліфікації багатьох керівників сільських рад, та за їх безумовно низької завантаженності службовими обов’язками? Звичайно – ні!

Як треба організувати процес створення нових громад?

Вважаю за необхідне проводити об’єднання сусідніх сільських рад, і на базі них створювати ОТГ , та передавати їм давно обіцяні повноваження!

При цьому, в чергове наголошую, що засади місцевого САМОВРЯДУВАННЯ можуть працювати лише в невеликих утвореннях – з 5-7 сіл – де люди живуть поряд і знають один одного.

Тому, непродумані зміни до Конституції, без їх широкого обговорення, як мало би бути в демократичній країні, – не можна приймати поспіхом!

І в цій ситуації потрібно діяти за принципом – СІМ РАЗ ВІДМІРЯЙ, А РАЗ ВІДРІЖ!

Думаю, є напрямки, де, я вважаю, СПРАВДІ ПОТРІБНО ПОСПІШАТИ, і не слід, наважусь на цей вислів, радитись з народом. Бо те, що пропоную – народу і піде на користь. Це – верховенство ПРАВА І ЗАКОНІВ, боротьба з корупцією, монополізмом, знищення контробанди, вседозволенності чиновників та інших негативів , які заважають нормально жити українцям.

Голова ГО “Українська народна варта”, член Ради партії Громадянська позиція”, депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк