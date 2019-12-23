Понад 100 тисяч грн зібрав тернопільський блогер для сиротинців Тернопілля

Instagram-блогер, відомий фотограф із Тернополя Олег Балюк впродовж минулого тижня здійснив благодійний збір коштів, які вирішив спрямувати на покращення матеріального становища сиротинців Тернопільщини.

– Чому саме сиротинці? Я вважаю, що це найбільш незахищена частина населення, – коментує свій вибір Олег Балюк. – Я сам є напівсиротою, адже виріс без батька. Той момент, коли тобі розбивають носа на вулиці, а пожалітися нема кому і таке подібне – все це дуже близьке мені, як і сиротам.

Збір коштів відбувався у три етапи:

блогер віддав всі гроші із реклами, яку публікував у своєму профілі в Instagram впродовж усього періоду збору коштів;

благодійники мали змогу перерахувати кошти на карту ПриватБанку Олега Балюка;

також було організовано перерахунок для іноземців через PayPal.

У результаті блогер зібрав 29 100 грн — із переказів з-за кордону, 17 000 грн — із рекламних зборів та 56 484 грн — перекази на карту ПриватБанку. Загалом 102 584 грн. Найменша сума пожертви становила 6 грн, найбільша — 550 доларів США від хлопця із Нью-Йорка, найпопулярніша сума пожертви була 100 грн.

Гроші, які зібрав Олег Балюк, не будуть передані в перерахунку чи готівкою. Його ціль — підвищити комфорт вихованців сиротинців. У понеділок, 22 грудня, чоловік сам відвідав два заклади на Тернопільщині — дитячий будинок сімейного типу у смт Гримайлів та школу-інтернат в с. Нове Село Підволочиського району, аби самому дізнатися, чого найбільше потребують тамтешні діти.

У Гримайлові виховуються 106 дітей, віком від 6 до 17 років, які потрапили сюди через складні сімейні обставини. Тут порівняно гарні матеріальні умови. Найслабшим боком є старі матраци. Зі збору Олега Балюка відбудеться закупівля 30 матраців, аби замінити найгірші тут.

У Новому Селі блогер зустрів значно гірші умови, в яких перебувають діти-сироти та діти із вадами здоров’я. Сюди будуть придбані нові ліжка та матраци, частину ліжок відремонтують за кошти благодійного збору Олега Балюка.