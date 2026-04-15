Де і коли в Тернополі призупинять роботу котелень: графік

Із 15 квітня у Тернопільській громаді офіційно завершився опалювальний період 2025–2026 років. Після цього розпочинається підготовка до наступного сезону, яка передбачає ремонти теплових мереж і обладнання.

Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» вже оприлюднило графік зупинок котелень і паливних на період міжсезоння.

Де і коли зупинятимуть котельні

Частина об’єктів працюватиме в режимі ремонту протягом усього міжопалювального періоду. Серед них котельні та паливні на вулицях Збаразькій, Шопена, Микулинецькій, Багатій, Веселій, Леонтовича, Дружби, Данила Галицького, Леся Курбаса, Шкільній та інших.

Окремі котельні зупинятимуть поетапно:

з 4 травня по 10 червня — зокрема на проспекті Степана Бандери, 47-В;

з 11 травня по 17 червня — на вулицях Новий Світ, Петра Батьківського, Транспортній, Торговиця, Галицькій, Лемківській, Чернівецькій;

з 25 травня по 1 липня — на бульварі Просвіти та вулиці Лозовецькій;

з 6 липня по 12 серпня — на вулицях Івана Франка та Лесі Українки;

з 20 липня по 26 серпня — на вулиці Романа Купчинського;

з 15 червня по 22 липня — на провулку Цегельному та вулиці Тролейбусній;

з 15 червня по 1 липня — на вулиці Київській, 3-С;

з 1 по 30 липня — на вулиці Глиняній.

Ремонт тепломереж триватиме до серпня

Окрім котелень, у місті заплановані масштабні роботи на теплових мережах, які триватимуть з квітня до серпня.

Зокрема:

з 15 квітня по 4 травня — на вулицях Київській, 15 Квітня та Братів Бойчуків;

з 4 по 18 травня — на Володимира Великого, бульварі Вишневецького та вулиці Леся Курбаса;

з 18 травня по 1 червня — на тих же мікрорайонах із розширенням переліку будинків;

з 1 по 15 червня — на вулицях Симоненка, Куліша та 15 Квітня;

з 1 червня по 1 липня — у великому житловому масиві на Київській, Тарнавського, Гузара, Лепкого та прилеглих вулицях;

у липні та серпні — роботи продовжаться на Київській, Морозенка, Стуса, Петлюри, Корольова та інших вулицях.

Що це означає для мешканців

У період проведення робіт у відповідних мікрорайонах можливі тимчасові відключення гарячого водопостачання.

У «Тернопільміськтеплокомуненерго» зазначають, що всі роботи є необхідними для стабільного проходження наступного опалювального сезону та підвищення надійності теплопостачання в місті.