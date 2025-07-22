60 тисяч за криптовалюту-примару: жінка з Тернопільщини втратила гроші в Telegram

Жителька Тернопільського району втратила 60 тисяч гривень, намагаючись придбати криптовалюту в месенджері Telegram. Про це повідомляють у поліції Тернопільщини.

За словами потерпілої, вона натрапила на невідому особу в одному з чатів Telegram, яка запропонувала вигідно придбати цифрову валюту через біржу. Спокусившись на «привабливу» ціну, жінка переказала 60 тисяч гривень на кілька банківських карток, що належали незнайомці. Після цього так звана «посередниця» зникла — перестала відповідати на повідомлення й видалила свій акаунт.

Поліція застерігає: шахраї активно використовують месенджери, щоб видавати себе за представників відомих криптопроєктів або публічних осіб. Вони створюють фальшиві групи, обіцяють швидкий прибуток, а насправді — виманюють гроші. Часто потерпілим лишають фейкові токени, що не мають жодної вартості.

➡️ Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зверніться:

до поліції — за номером 102

або на гарячу лінію кіберполіції — 0 (800) 50-51-70