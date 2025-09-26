01:11 | 27.09.2025
36-річний чоловік з Гримайлова зрізав дерева на заповідній території

Під час спільного профілактичного рейду співробітники поліції та лісники виявили 36-річного жителя села Гримайлів, який за допомогою бензопили зрізав дерева на території, що належить до природно-заповідного фонду. Порушник не мав жодних дозвільних документів на проведення рубки.

Порубка на охоронюваній території
Правоохоронці з’ясували, що порубка здійснювалася саме на території природоохоронної зони, що є серйозним порушенням законодавства. Відсутність необхідних дозволів для таких дій робить це правопорушення кримінальним.

Підозра за незаконну порубку дерев
Слідчі поліції оголосили підозру чоловіку за частиною 3 статті 246 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, а також можливість позбавлення волі на той самий термін.

Триває досудове розслідування
Правоохоронці продовжують з’ясування всіх обставин справи в рамках досудового розслідування, і, залежно від результатів, буде прийнято рішення щодо подальших дій.

