Хресна дорога у Зарваниці об’єднала тисячі вірних у молитві за Україну

Сьогодні, 2 квітня, в Марійському духовному центрі Зарваниці відбулася велелюдна Хресна дорога, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк, єпископ-помічник Теодор Мартинюк та екзарх Луцький Йосафат Говера. Зважаючи на військовий стан в Україні та просьби українських воїнів усильно молитися, великопосна молитва об’єднала тисячі вірних, які прибули з різних околиць Тернопільської області, та близько 200 священників.

З благословення митрополита Василія були укладені та прозвучали особливі духовні роздуми, молитовні наміри, у яких присутні спільно просили Бога порятунку для Батьківщини, збереження життя наших воїнів, для перемоги у війні. Молільники звернулися у молитві до Матері Божої Зарваницької про Її Покров над українським народом, за українських матерів, які у тривозі за майбутнє своїх дітей, за усі країни та народи, що допомагають Україні у нерівній важкій боротьбі, за українських волонтерів, що жертвують свої сили та час для того, щоб послужити ближнім у найтяжчу хвилину. Та найбільше – за захисників, за усіх поранених воїнів, полонених, щоб Господь зцілив їхні рани та полегшив їхні страждання.

Кир Василій Семенюк у вступному слові сказав таке [відеосюжет]:

Священники почергово несли ікону Матері Божої Зарваницької. Під час зупинок зачитувалися уривки страсних Євангелій, віршовані розважання, страсні пісні, а семінаристи Тернопільської семінарії театралізовано відтворили дорогу терпінь Ісуса Христа, починаючи від Його засуду перед Синедріоном і до розп’яття на хресті.

Слово владики Теодора Мартинюка після XIV стації Хресної дороги [відеосюжет]:

Подячне слово митрополита Василій на завершення Хресної дороги [відеосюжет]: