Обласного чиновника звільнили з криміналом: сам себе преміював на 100 тисяч

Космічні премії отримують тернопільські слуги. Але ж чи законні вони, і скільки ж роботи мають виконати працівники, щоб отримати аж стільки….?

Цього разу в поле зору потрапив – Назар Хрущ «Слуга народу» на сьогоднішній день він відсторонений від займаної посади. (виконання обов’язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області)

Стало відомо, що дана особа, щойно прийшовши на посаду зарекомендувала себе не з кращої сторони.

За три місяці пан Хрущ встиг на службовому авто намотати по власних справах біля 11 тис. км.

Ремонт автівки та заправка за кошт платників податків. Цей «Слуга народу» із міста Скалат будучи на керівній посаді, як і більшість посадовців за «заслуги» тільки їм одним відомі, нараховують собі премії.

До слова лише за три місяці премія пана Хруща, склала понад 100 тис. грн.

Наразі відкрито кримінальне провадження:12021211040001720 за фактом розтрати грошових коштів службовими особами Регіонального офісу водних ресурсів в Тернопільській області. Ст.191 ч.2



