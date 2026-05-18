Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Руслан Васильків з Тернопільщини
Баковецька громада повідомляє про загибель захисника України — Васильківа Руслана Степановича, 04.10.1974 року народження, с. Гаї-Шевченківські.
З 23 липня 2024 року Руслан Степанович вважався зниклим безвісти. На жаль, отримане родиною сповіщення підтвердило його загибель у той трагічний день.
Вірний син України, мужній воїн, люблячий чоловік і батько назавжди залишиться у пам’яті рідних, близьких та всієї громади.
У скорботі — дружина, сини, рідні та всі, хто знав і поважав Руслана.
Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено додатково.
Щирі співчуття родині. Вічна пам’ять і слава Герою.