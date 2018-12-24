Півреальний тернопільський простір (фото)

Коли на вулиці така марудна погода, хочеться втекти від неї подалі. Зануритись собі в інший Тернопіль, вистеливши спогадами й візіями свого простору.

Півреальний тому, що цей простір мінливий, він висковзує з-під ніг, іноді непомітний, ніби справжній, а ніби й трохи ні — на межі яви та справдешності. Цей вимір міста живе автономно від буденного.

Тут у під’їздах з чорно-білою кахлею мешкають вгодовані руді коти, в очі тобі заглядає отвір поштової скриньки та просить його нагодувати, залишки малюнків переховуються в колишніх каретних проїздах. Та й зрештою, чого тут лише нема.

Анна Золотнюк.