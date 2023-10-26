Сьогодні присутні на сесії депутати Тернопільської обласної ради одноголосно проголосували за відставку свого очільника Михайла Головка, якого правоохоронні органи звинувачують у хабарництві.

Розмови про намір звільнити з посади голову облради представники депутатського корпусу озвучували неодноразово, тож Головко мав би розуміти неминучість цієї події, особливо після того, як спроби домовитися провалювалися одна за одною. Було б логічно зіграти на випередження і самому піти з посади. Але у Головка – своя філософія, тож цирк ще буде тривати. Вже сьогодні політик заявив, що планує рішення депутатів оскаржити в суді. Не виключено, що на час такого судового розгляду він залишиться головою ради, адже якщо рішення оскаржується в суді, то воно, очевидно, не може набути юридичної сили. Хоча це радше питання до вправності юристів.

Тоді як сьогоднішні події породили чимало інших неочевидних, але від того не менш цікавих питань.

У партії «Свобода» – розкол і початок розвалу?

Участь у звільненні з посади Головка взяла майже половина фракції його однопартійців. Це відверто несподівано з огляду на те, що ВО «Свобода» – це партія диктатури лідера, у цій партії нема такого, що кожен робить собі що хоче в міру власного світогляду, переконань чи в ім’я якихось великих ідеалів. Самодіяльність в цій партії аж ніяк не вітається.

Тож участь частини «свободівців» у нинішній сесії або ж була узгоджена, і це свідчить про те, що Головка таки вирішили «зливати», або ж учасників «заколоту» невдовзі чекає покарання аж до виключення з партії. Чим керувалися ті представники «Свободи», які прийшли – Ольга Заставна, Олег Любінський, Оксана Мормуль, Михайло Тимошик, Наталія Турецька, Марія Чашка – і проголосували за відставку Головка? Якимись «прикоритними» обіцянками чи таки власною гідністю? Над відповідями можна тільки здогадуватися. Адже під час сесії депутати прийняли рішення голосувати за звільнення голови облради без обговорень. Чомусь ніхто не захотів висловити свою позицію, хоча зазвичай, коли це стосується якихось вигідних піарних питань, роблять вони це дуже охоче.

Водночас не виключено, що після систематичних скандалів і туманних перспектив на найближчих виборах, проектом ВО «Свобода» уже серйозно ніхто не займається, і можливо саме цим пояснюється різнобій в рядах фракції цієї партії в облраді.

Чому «здулася» Європейська солідарність?

«Порошенківці» систематично наголошували на своїй опозиційності і окремій позиції в питанні відставки Головка. Депутати облради від ЄС наголошували, що піти з посади має не лише Головко, а й все керівництво ради, яке співвідповідальне за прорахунки і огріхи керівника.

Про відповідальність коаліції «Свобода»-«За майбутнє»-«Слуги народу»-«Довіра» представники ЄС також вказували у своїй заяві, оприлюдненій з приводу подій в облраді. В контексті таких виступів були побоювання, що «порошенківці» можуть просто уникнути голосування за звільнення голови облради, адже знайти необхідну кількість голосів за те, щоб разом з Головком звільнити з посад ще першого заступника голови облради Володимира Болєщука та заступника Ігоря Сопеля, їм було не до снаги.

Аж раптом депутати від ЄС без жодних пояснень «забувають» про свою «рішучу» позицію і разом з рештою присутніх депутатів відправляють Головка у відставку. У чому причина амнезії? А мовчанки? В облраді і далі все вирішують підкилимні ігрища?

Що далі?

Наразі керувати облрадою як перший заступник голови продовжить представник партії «За майбутнє» Володимир Болєщук. Як довго це триватиме – теж незрозуміло.

Чомусь ніхто не поставив питання про терміни обрання нового керівника ради. І це насторожує. Усіх влаштовує нинішня ситуація? Чи для обрання нового керманича ще не все зрослося? Один з тернопільських телеграм-каналів розкручує версію, що новим головою ради стане чинний голова ТОВА Володимир Труш. Дана версія не позбавлена глузду, адже позбавляти посади після гучного корупційного скандалу з затриманням на хабарі голови Тернопільської облради і двох заступників керівника ТОВА логічно було б не лише Головка, а й Труша. Насамперед, хто, як не він відповідає за те, що робиться у його відомстві, по-друге, наївно думати, що двоє заступників могли б втілювати усе, що їм інкрименують, без відома свого шефа.

І те, що Труш досі на посаді, кидає неприємну тінь на керівника держави. Якщо ж Труша б обрали головою ради, це б могло бути виходом з ситуації для Володимира Зеленського. Однак тоді, за логікою, партії влади доведеться жертвувати Сопелем, бо аж двох представників «Слуг народу» у керівних органах навряд чи погодять решта депутатів.

Але якщо цю схему втілять, то більшої ганьби для Тернопільщини годі і чекати. Навіть залишити на посаді Головка було б меншою ганьбою.

Одвічні питання

У Тернопільської облради є офіційний сайт. Станом на 18 год на ньому немає жодної інформації про політичну подію року в області.

Загалом сайт наповнюють інформацією в стилі «ні про що», і це триває довший час. На це б можна було закрити очі, але ж за це хтось з працівників апарату ради отримує гроші. Як уже всі знають, не лише зарплату, а й чималі систематичні премії. Чому жителям області так дорого обходиться неякісна робота чиновника? І чи щось зміниться із відставкою Головка?

Найімовірніше, нічогісінько, бо керівниками залишаться ті ж люди. Наразі в раді відбулася не зміна цінностей, а спроба усунення аналогічного чиновника, який просто «попалився». Політичні клоуни з облради нікуди не вибралися. А ще й зважаючи на вдачу Головка та кількість вкладених ним коштів і ресурсів, щоб втриматися на посаді і не загриміти за ґрати, можна сміливо прогнозувати: шоу триватиме.