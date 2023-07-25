На Тернопільщині притягнули до відповідальності палія сухостою

Чергового палія сухої рослинності притягнено до адміністративної відповідальності у Лановецькій громаді.

Від початку 2023 року на території Кременецького району зафіксовано 27 випадків пожеж в екосистемах (спалювання сухої рослинності, пожнивних залишків та сміття), де до адміністративної відповідальності, у вигляді штрафу, притягнуто 9 осіб. Так вчора, 24.07.2023 року, на території м. Ланівці, громадянин 1983 року народження, проводив спалювання сухої рослинності та пожнивних залишків на землях сільськогосподарського призначення, внаслідок чого розпочалася пожежа з перекиданням на суміжну ділянку. На порушника складено протокол та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 3060 грн.

Кременецьке РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області вкотре наголошує, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття, пожнивних залишків та іншої рослинності ЗАБОРОНЕНЕ, а також карається законом у вигляді штрафу:

для громадян від 3 060 до 6 120 грн.

для посадових осіб 15 300 до 21 420 грн.

Також інформуємо, що на території нашої держави здійснюється супутниковий моніторинг території , одним із основних завдань якого є виявлення теплових випромінювань, що виникають в результаті пожеж. Супутники здатні реєструвати інфрачервоне випромінювання, яке випускається пожежею і виявляти такі джерела тепла з великої висоти. Це дозволяє оперативно виявляти пожежі, відслідковувати їх розповсюдження і координувати дії пожежних служб для ефективного гасіння