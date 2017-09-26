26 вересня шляховики продовжують ремонтні роботи на 6 автошляхах Тернопільщини

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області сьогодні тривають роботи з поточного середнього ремонту та ліквідації ямковості.

На трасі Тернопіль – Львів (ділянка обходу міста Зборів) дорожники продовжують укладання асфальтобетону. Також на цій дорозі, однак іншій ділянці (хутори Озерянські) працює установка РЕКС виконуючи регенерацію дорожнього покриття, проводиться фрезерування покриття. Неподалік с. Довжанка працює установка КМА.

Ліквідація ямковості ін’єкційно-струменевим методом продовжується на дорогах Тернопіль – Скалат – Жванець, Кудринець-Вільховець, Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, Тернопіль-Ланівці та Обході Тернополя.