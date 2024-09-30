“Людина живе доти – доки її памʼятають” – минає 10 років Світлої памʼяті Віктора Гурняка

У жовтні минає 10 років Світлої памʼяті Віктора Гурняка, і друзі з його сімʼєю щиро запрошують тернополян 5 жовтня провести цей день разом.

Чекають вас усіх, побратимів, друзів, родичів, колег, дорогих серцю Віктора людей, знайомих і ні. Приходьте і нехай памʼять про Героїв живе вічно.

У програмі заходу фотовиставка Віктора «Від майдану до війни», благодійний ярмарок зі смаколиками від мами Героя Марії, перегляд відеоматеріалів життєвого шляху Віктора та вечірня пластова ватра.

Виручені кошти спрямують на потреби пластунів у війську. Початок о 12.00 в Українському Домі «Перемога», бульвар Т. Шевченка, 27