В лікарнях Тернополя – 24 апарати штучної вентиляції легень. Замовили ще кілька апаратів, їх везуть за кордону, чекають на доставку. Про це йдеться у повідомленні Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

У зв’язку із ситуацією, яка склалась в Монастириському районі, де серед хворих на COVID-19 – чимало медиків, штаб повідомляє, що медики Тернополя забезпечені засобами захисту на 30 днів. Зараз місто замовляє додатково захисні костюми, аби мати запас.

У разі підозри на коронавірусну інфекцію, необхідно звертатися на «гарячу лінію» оперативного штабу – 098 441 59 81



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