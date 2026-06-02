Смертельна ніч для України: серед загиблих дитина та рятувальник, який прямував на виклик під час атаки

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні. За попередніми даними, внаслідок ударів загинули 13 людей, ще понад 100 отримали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків.

У Києві рятувальники працювали на 29 локаціях майже в усіх районах міста. Внаслідок атаки загинули чотири людини, понад 60 постраждали. Серед поранених — трирічна дитина. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, навчальний заклад, господарські споруди та автозаправна станція. Також виникла пожежа на території одного із сервісних центрів МВС.

Найбільше жертв зафіксовано у Дніпрі. Там загинули дев’ять людей, серед них дитина. Ще 35 осіб постраждали, шестеро вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих — заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор служби цивільного захисту Антон Ярмоленко, який прямував на виклик під час атаки.

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та підприємство харчової промисловості. Постраждали понад десять людей.

Руйнування цивільної інфраструктури також зафіксували у Хмельницькій, Київській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях.

На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, поліцейські та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атак і документування чергових воєнних злочинів росії.