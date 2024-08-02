Чотирьом службовцям ТЦК та працівникові Борщівської міської ради оголосили підозри

Чотирьом службовцям ТЦК та працівникові Борщівської міської ради, що на Тернопільщині оголосили підозри.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко.

“П’ятьом фігурантам справи, а саме керівнику районного ТЦК, трьом його підлеглим та працівникові Борщівської міської ради повідомили про підозри в складі організованої злочинної групи. Підозрюють не лише в корупції, але й в незаконному утриманні людей і побитті. Сьогодні у суді підозрюваним обирають запобіжні заходи. Слідство хоче, щоб це був арешт без альтернативи застави усім п’ятьом фігурантам справи”.

За словами заступника начальника Нацполіції області Андрія Ткачика, до вже наявних підозр двом службовцям ТЦК додали нові кваліфікації:

“Після крайньої реалізації, це було 23 липня, ми працювали над тим, щоб повноцінно всім учасникам оголосити підозри і обрати запобіжні заходи, щоб кожен поніс відповідальність. Тому сьогодні, за погодженням військової прокуратури, було проведено ряд обшуків. По завершенню тих обшуків пʼятьом фігурантам, включно з організатором, було оголошено підозри за рядом статей. Це статті: 368 частина 3, і 146 частина 3, і 122 — усі ці статті в складі організованої злочинної групи. Санкція цих статей — від 5 до 10 років позбавлення волі. Станом на зараз у Тернопільському міськрайонному суді відбувається слухання запобіжних заходів по фігурантах слідчими суддями. Ми звернулися сьогодні із клопотанням про тримання під вартою. У клопотаннях ми не зазначали розміру застави, тобто безальтернативно”.

Усім 5 фігурантам справи додали статтю 122 за нанесення тілесних ушкоджень. У кожного із 6 потерпілих різні обставини, розказав Сергій Зюбаненко.

“В одному з випадків людину було незаконно позбавлено волі, йому наносились тілесні ушкодження, фігуранти, розуміючи, що дана особа не може бути призвана, бо в нього є 4 неповнолітніх дітей, все одно він був затриманий, певний час тримався, чекав, поки принесуть грошову винагороду за те, щоб його відпустили. 30 тисяч гривень”.