Командири військових частин можуть самостійно підбирати собі людей без ТЦК

Генеральним штабом Збройних Сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до “Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”, що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу безпосередньо напряму без участі інших структурних чи територіальних відокремлених підрозділів Збройних сил України.

Впровадження відповідних змін дозволить:

• спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

• командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;

• військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;