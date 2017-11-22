За фактом вчорашнього нападу на тернопільських поліцейських проти О. Башти відкрили кримінальне провадження

Тілесні ушкодження, порваний спецодяг, побита рація та мобільний телефон – наслідки після спілкування патрульних зі “свободівцем”, депутатом Тернопільської обласної ради Олександром Баштою.

Як повідомляють у Головному управлінні нацполіції в Тернопільській області, О. Башті інкримінують статтю 345 частина 2 ККУ – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Нагадаємо, конфлікт між народним обранцем та правоохоронцями виник 21 листопада на вулиці Замковій.

“За словами патрульних, о 16:50 вони отримали повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм таксі, – пише Досьє 102. – Через вісім хвилин екіпаж прибув на місце виклику, але таксиста, який припаркувався з порушенням, там уже не було. Патрульних поліцейських дочекався сам заявник і як тільки вони до нього підійшли, він почав поводитися агресивно.

За словами сержанта поліції Ігоря Лукачика, він не знав, що чоловік, який телефонував на “102″, – депутат. Не відомо було поліцейському й те, що чоловік пересувається на інвалідному візку. Після того, як Ігор запропонував незнайомцю вийти з авто, конфлікт загострився.

– Він висмикнув у мене рацію. Я з напарниками намагався відібрати радіостанцію і тримали його за руки, бо він агресивно поводився, матюкався, кричав, що зараз нас буде бити. Він пообіцяв повернути обладнання. Ми його відпустили і він наносить мені удар в обличчя.

Поки поліцейський оговтувався від несподіваного удару, дебошир уже схопив його напарницю за волосся та почав тягнути до землі.

– Наніс удар мені в брову та затиснув пальцем ліву повіку ока, – пригадує інспектор роти Юлія Карпенко. – Він наніс удар мені в голову, зірвав шапку, схопив за волосся і різко потягнув за волосся до землі. Після цього чоловік перекинувся з візком на землю та вирвав у дівчини нагрудний жетон. – Коли тернополянин впав на землю, то почав кричати, що поліція його б’є, люди рятуйте. Хоча його ніхто не бив і ми постійно наголошували припинити конфлікт та поводитися спокійно, – розповідає Ігор Лукачик.

Поки депутат обласної ради дебоширив, кричав та поводився агресивно, спілкуючись з працівниками патрульної поліції, його двоє знайомих стояли поруч та за усім спостерігали. Ніхто з них не намагався заспокоїти чоловіка, лише подали візок та просили його не бити. За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, розслідування за цим фактом проводить Тернопільський відділ поліції, тривають судово-медичні експертизи, збирається вся доказова база, аби чітко кваліфікувати правопорушення, а винних притягнути до відповідальності.

– Стаття 43 Закону України “Про поліцію” щодо застосування заходів поліцейського примусу передбачає, що до осіб з обмеженими можливостями поліцейський не має права застосовувати фізичну силу, спецзасоби, зброю, окрім окремих випадків – озброєного нападу або групового нападу. Керівник поліції стверджує, що патрульні в даній ситуації поводилися тактовно і не застосовували ні сили, ні кайданок, ні інших спецзасобів до тернополянина.

– Депутат обласної ради, який вчинив цей не гідний вчинок вчора, вже неодноразово вступав в конфлікти з поліцією. Ми будуємо правову державу і хочемо, щоб всі учасники нашого суспільства дотримувалися законів, були толерантними до правоохоронців, – каже Олександр Богомол.

Соцмережами поширюються слухи про те, що відео, яке працівники поліції виклали в мережу, монтоване. Аби зняти будь-які питання, ми продемонструємо відеоматеріал повністю”, — кінець цитати Досьє 102.