МОЗ: буде проведено новий тендер для відбудови “Охматдиту”

Тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“По новому тендеру: я хочу, щоб він оголосився якомога швидше, тому наступного тижня ми створимо наглядово-ревізійну раду, яка затвердить критерії для учасників тендеру”, – заявив він.

До наглядової ради ввійдуть представники МОЗ, адміністрації “Охматдиту” та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

Кошти, які були зібрані на БФ “Охматдит”, будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. Ревізійно-наглядова рада буде відповідати за доцільне використання цих коштів.

“Ми оголошуємо через процедуру Prozorro: критерії того оголошення, хто може податися та вимоги до підрядника. Вони будуть зазначені там і узгоджені з наглядовою радою”, – додав Ляшко.

За його словами, публікація нового тендеру займе до 16 днів. Пропозиції на виконання будуть прийматися 7 днів.