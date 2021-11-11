Як у Тернополі “емігрувала” земельна ділянка площею 3 га

Може хтось підкаже в який спосіб закадастровані земельні ділянки державної форми власності “розкадастровуються”?

Історія наступна:

У Тернополі за адресою вулиця Чернівецька, 25 розташована філія “Тернопільської дорожньої експлуатаційної дільниці” дочірнього підприємства “Тернопільський облавтодор” ВАТ “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”.

Донедавна земельна ділянка площею понад 3 гектари філії державного підприємства була відображена на публічній кадастровій карті під номером 6110100000:09:008:0010 та зі статусом “державна” власність.

Нещодавно переглядаючи кадастрову карту помітив, що ділянка “зникла”. Тепер це повністю вільна ділянка, якою може розпоряджатись Тернопільська міська рада.

Якщо увімкнути архівний шар кадастру, то можна довідатись, що причина “зникнення”: Виправлення помилки, допущенної у ДЗК внаслідок помилкового перенесення ЗД.

Не розумію. Філія державного підприємства спершу “помилково” оформила 3 гектари своєї виробничої території, покористувалась нею десятки років, а тепер “помилку виправили”? Чи це якийсь черговий схематоз? Депутат міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт