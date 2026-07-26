Тернопільщина втратила захисника Бориса Карпа

Відійшов у вічність ветеран російсько-української війни, Захисник України, житель міста Копичинці Карпо Борис Володимирович, 13.01.1965 року народження. Повідомляє міська рада.

Борис Володимирович став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Проходив військову службу у 45-й окремій артилерійській бригаді імені генерала Мирона Тарнавського.

Він мужньо та гідно виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну у надзвичайно важкий для держави час, з військової служби Борис Володимирович був звільнений за віком на початку 2025 року.

І сьогодні наша громада отримала скорботну звістку – 25 липня 2026 року земне життя Захисника обірвалося.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям Бориса Володимировича. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у скорботі і вдячності.

Царство Небесне Захиснику України.

Вічна шана за службу та захист Батьківщини. 🕯🇺🇦