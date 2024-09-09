До уваги тернопян. Адреси 4 групи відключань світла змінено на 3

До уваги жителів м. Тернопіль! Зміни в 4 черзі (групі) ГПВ.



Після завершення ремонтних робіт з 10.09.2024 р. для частини мешканців буде змінена черга(група) погодинних вимкнень з 4 черги (групи) на 3 чергу (групу).



Зміна черги (групи) стосуватиметься споживачів м. Тернопіль, які проживають за адресою:

вул. Над Яром 1, 2, 6, 8, вул. Гальцька 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 52, 54, вул. Злуки 2, 4, 4А, 6, 8, вул. Заміська 16, вул. Квітки Цісик 43, 60.



Просимо з розумінням поставитися до ситуації та відслідковувати свої вимкнення електроенергії на сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» .

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