Екологічний злочин на Тернопільщині: посадовець скидав стоки у річку

Допустив забруднення річки стоками: на Тернопільщині слідчі поліції оголосили підозру заступнику начальника комунального підприємства.

Протиправні дії посадової особи одного з комунальних підприємств у місті Теребовля задокументували співробітники Теребовлянського відділення поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури.



У ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника комунального підприємства, відповідальний за експлуатацію водопровідно-каналізаційного господарства, знав про несправність очисних споруд. Попри це підприємство продовжувало скидати стічні води без попереднього очищення у річку Гнізна. Внаслідок цього відбулося забруднення поверхневих вод, що створило небезпеку для довкілля.



Згідно з висновками інженерно-екологічної експертизи, сума завданих збитків становить 195 тисяч гривень.



На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили заступнику начальника комунального підприємства про підозру за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). Санкція статті передбачає штраф у розмірі від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.



Триває досудове розслідування.





Поділіться:









