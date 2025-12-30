На Тернопільщині під час комендантської години затримали нетверезого молодика

У Тернополі, під час комендантської години, патрульна поліція виявила нетверезого водія. Подія сталася на проспекті Злуки, де інспектори зупинили автомобіль Renault для перевірки.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Однак 22-річний керманич відмовився пройти медичний огляд, що передбачений для підтвердження наркотичного сп’яніння.

Поліцейські відсторонили водія від керування і склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП, яка передбачає відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Варто зазначити, що відповідно до цієї статті, штрафи та інші санкції застосовуються не тільки до водіїв у стані алкогольного сп’яніння, але й до тих, хто керує транспортом під впливом наркотичних речовин, лікарських препаратів, або відмовляється від огляду.

Патрульна поліція Тернопільщини нагадує водіям про важливість бути відповідальними на дорозі і не ставити під загрозу своє та чужі життя через керування в стані сп’яніння.

Будьте обережними та пам’ятайте: відповідальність на дорозі — це запорука безпеки для всіх.