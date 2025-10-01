Трагедія в Одесі: родина з п’яти осіб загинула під час повені, три жінки потонули в хвилях

Дев’ять людей, серед яких дитина, загинули внаслідок негоди у місті Одеса.

Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі. Повідомляють в ДСНС.

Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи тривають.

Речник ДСНС Одеської області Марина Аверіна уточнила “Українській правді”, що о 7 ранку знайшли тіло дівчини.

В ефірі марафону новин вона додала, що усі загиблі з міста Одеса.

«Найстрашніший випадок – це родина з 5 людей, які проживали на цокольному поверсі будинку. Їх накрила хвиля і вони не змогли вибратися. Ціла сім’я загинула. Також загинули три жінки, які йшли по дорозі, їх накрило хвилею і понесло течією», – розповіла Аверіна.