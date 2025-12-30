У Тернополі терміново потрібні донори крові!
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ДОНОРИ КРОВІ
Захисники на передовій щодня виборюють нашу свободу, але ціна цієї боротьби надто висока. Тернопільський центр крові забезпечує кровʼю не лише цивільне населення але й фронт, проте зараз кількість донорів критично зменшилася. Крові катастрофічно не вистачає! Ваша донація – це реальний шанс врятувати чиєсь життя!
Чекаємо на вас: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8
Графік прийому: Понеділок – Пʼятниця з 08:00 до 13:00
Захисники на передовій щодня виборюють нашу свободу, але ціна цієї боротьби надто висока. Тернопільський центр крові забезпечує кровʼю не лише цивільне населення але й фронт, проте зараз кількість донорів критично зменшилася. Крові катастрофічно не вистачає! Ваша донація – це реальний шанс врятувати чиєсь життя!
Чекаємо на вас: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8
Графік прийому: Понеділок – Пʼятниця з 08:00 до 13:00