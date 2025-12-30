20:14 | 30.12.2025
У Тернополі терміново потрібні донори крові!

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ДОНОРИ КРОВІ❗️

Захисники на передовій щодня виборюють нашу свободу, але ціна цієї боротьби надто висока. Тернопільський центр крові забезпечує кровʼю не лише цивільне населення але й фронт, проте зараз кількість донорів критично зменшилася. Крові катастрофічно не вистачає! Ваша донація – це реальний шанс врятувати чиєсь життя!🩸

📍Чекаємо на вас: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8

⏰ Графік прийому: Понеділок – Пʼятниця з 08:00 до 13:00

