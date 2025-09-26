Ексдиректора лікарні на Тернопільщині підозрюють у розтраті 1,6 млн гривень

Колишній директор однієї з лікарень на Тернопільщині та завідувач відділенням підозрюються у скоєнні службової недбалості та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах. Внаслідок їхніх дій медичному закладу було завдано збитків на суму понад 1,6 мільйона гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та Тернопільської обласної прокуратури, було повідомлено про підозру колишньому директору лікарні у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Підозрюваний обвинувачується у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило фінансові збитки медичному закладу.

Дії директора лікарні та їх наслідки

За даними слідства, колишній директор умисно не вніс змін до свого контракту відповідно до вимог законодавства, що призвело до зайвих виплат працівникам лікарні. Зокрема, медичному директору, головному бухгалтеру та їх заступникам протягом 2022 року нараховувалася завищена зарплата, що в результаті призвело до збитків на суму понад 1,2 мільйона гривень.

Недбальство завідувача відділенням

Крім того, під час розслідування встановлено, що завідувач відділенням лікарні через службову недбалість не вніс необхідні коригування в облік компонентів крові. Внаслідок цього не були враховані залишки компонентів крові та їх річна потреба. Це призвело до псування матеріальних цінностей і списання протермінованих компонентів крові, зокрема плазми та еритроцитів. Загальна сума збитків від цих дій перевищує 390 тисяч гривень.

Триває розслідування

Розслідування у справі здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Правовий контекст

Згідно зі статтею 62 Конституції України, кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину до того часу, поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ця справа є ще одним свідченням важливості боротьби з корупцією та безвідповідальністю у державних установах, особливо в умовах воєнного стану, коли ресурси медичних закладів є критично важливими для підтримки здоров’я громадян.