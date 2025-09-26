Неадекватний водій: тернопільські патрульні зупинили порушника без водійських прав

У Тернополі під час комендантської години патрульні зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху. Водій проігнорував вимогу інспекторів зупинити транспортний засіб, і незабаром був зупинений патрульними.

Чоловік без прав і в стані алкогольного спʼяніння

За кермом перебував 34-річний чоловік. Під час перевірки інспектори зʼясували, що водій не має права керування транспортними засобами. Крім того, в нього були ознаки алкогольного спʼяніння, і він зізнався в тому, що вживав алкоголь перед поїздкою.

Невиконання вимоги про зупинку та висока концентрація алкоголю

Патрульні провели огляд на місці за допомогою приладу Драгер, результат якого показав, що концентрація алкоголю в крові значно перевищує допустиму норму. Водій погодився пройти тест і був позбавлений права керування транспортним засобом.

Адміністративне затримання та судова справа

За порушення правил дорожнього руху на водія склали адміністративні матеріали за трьома статтями:

ч. 2 ст. 126 (Керування автомобілем без права керування) КУпАП;

ч. 1 ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп’яніння) КУпАП;

ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП.

Матеріали справи були направлені до суду для подальшого розгляду.

Заклик до обережності на дорозі

Патрульні закликають громадян не сідати за кермо в нетверезому стані, адже це не тільки порушення закону, а й великий ризик для життя та здоров’я як самого водія, так і інших учасників дорожнього руху.