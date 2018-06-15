Голова Кременецької РДА прокоментував ситуацію, що склалася з масовим отруєнням дітей у районі

Голова Кременецької РДА Володимир Козубський офіційно прокоментував ситуацію, що склалася з масовим отруєнням дітей у Кременецькому районі. Свою позицію він виклав на сторінці у Facebook.



Відмінність офіційної позиції від просто публікацій чи то у ЗМІ, чи у соцмережах в тому, що влада має керуватися висновками фахівців, а «шукачам сенсацій» достатньо просто літературно оформити допис! Тому протягом дня фахівці вивчали проблему – і вже зараз я можу про деякі висновки говорити.

На щастя, згідно з останніми повідомленнями лікарів – діти йдуть на поправку і готуються на виписку додому! Це – найголовніше, втім – про все – по порядку.

Надзвичайна ситуація у Кременецькому районі дійсно має місце! Ушпиталено в інфекційне відділення Кременецької комунальної лікарні дев’ятеро дітей, які відвідують навчально-виховний комплес «Гаївська ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ». Медики попередньо діагностували гастроентероколіт. Уся необхідна медична допомога маленьким пацієнтам надана і вони продовжують її отримувати.

Я особисто дав доручення спеціалістам Кременецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області та працівникам Кременецького відділу Тернопільської регіональної державної лабораторії вживати максимально можливих заходів для встановлення причини захворювання дітей.

До даного епідрозслідування долучені працівники державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Відібрано необхідні у таких випадках зразки проб води, змиви з усього приладдя освітнього закладу, взяті на аналіз продукти харчування, овочі, фрукти. Проводять перевірку наявних сертифікатів на продукти харчування та вживають інших, передбачених у таких випадках, заходів.

Діяльність даного навчального закладу призупинена на час проведення лабораторних досліджень.

Як керівник Кременецького району, запевняю, що після отримання офіційних висновків відповідних служб про причини того, що сталося з дітьми, винні особи понесуть персональну відповідальність.