Через крадіжку з гідроспоруд повноводний Тернопільський став може перетворитися на болотну яму

Тернополянин Олег Базар б’є на сполох: через крадіжку елементів гідроспоруд рівень води у Тернопільському ставі і в ріці Серет критично падає.

“Знову щодо рівня води в Тернопільському ставі, — пише на своїй сторінці у Facebook Олег Базар. — Десь тиждень тому, коли завершили реконструкції підпірної стінки на оз.”Чайка”, відповідні служби відрегулювали гідроспоруди для підвищення рівня води, на головних шлюзах зверху поставили дошки, за рахунок яких це відбувається (стримують потік), все офіційно налаштували як повинно бути.

Проходячи повз дамбу, завжди намагаюсь спостерігати, як там і що, помітив, що ще вчора дошки були, а вже сьогодні, скоріш за все, якісь недалекі люди чи то з човна, або ж на sup-борді підпливли та витягнули їх. Дві напевне впали під міст, ще дві кинули поряд на воду, адже плавали неподалік. З берега навряд чи могли це зробити, адже високо і без підручних засобів це неможливо.

Не фотографував (тому додаю давніші фото шлюзів), але негайно повідомив про це у прес-службу міської ради (порадили саме туди), адже до проведення чемпіонату з водномоторного спорту вода має бути високою, насправді це питання важливіше, ніж здається. Не ігнорував побачене саме тому, що не вірю в належний нагляд з боку відповідальних за це осіб, і що днями помітять це самі.

Сподіватимемось, візьметься до уваги якнайшвидше, адже інакше вода не підніматиметься, від чого довше буде мілким також р. Серет, а береги ставу вкриті водоростями…

Питається, і от як при такому відношенні щось можна розвивати чи просто робити, якщо знаходяться “мудрагелі”, які пхають свої руки куди не слід?! Сотні разів були публікації в інтернеті, що в річку вода нормально йтиме тільки тоді, коли набереться в озері, але до деяких це, напевне, не доходить. Підозрюю, що саме з такою ціллю це і зробили або якісь рибалки, або інші “активісти”.

Що ж, будемо бачити, чи матимемо ще цього року повноводний нормальний став, чи знову болото. Так, тексту багато тільки тому, що коротше пояснити тут неможливо”.