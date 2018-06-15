Патріарх Філарет заявив про передачу Києво-Печерської та Почаївської лавр Українській церкві

Після надання Україні Томосу про автокефалію церкви, Києво-Печерська і Почаївська лаври, що належать нині УПЦ Московського патріархату, перейдуть під управління Української церкви.

Про це в інтерв’ю “УП” заявив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

“Є дві лаври: Києво-Печерська і Почаївська. Кому вони належатимуть? Українській церкві, бо це українські святині і вони не можуть належати російській церкві. Якщо в Україні буде одна Помісна православна церква, а друга буде російською, то неприродно, щоб українські святині належали російській церкві. Неприродно і незаконно”, – наголосив Філарет.

“Тому і Києво-Печерська лавра, і Почаївська лавра свого часу будуть передані Українській церкві”, – додав глава УПЦ КП.