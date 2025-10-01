Хто має вирізати хащі і небезпечні дерева? Безпека на дорогах Тернопільщини під питанням

Тернопільська обласна військова адміністрація (ОВА) звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням спростити процедуру розчищення придорожніх смуг від аварійних та небезпечних дерев. Це питання стало особливо актуальним через велику кількість таких дерев, які наразі загрожують безпеці дорожнього руху.

За словами представників ОВА, чинне нормативне регулювання ускладнює виконання цих робіт, що створює серйозні ризики, зокрема, в осінньо-зимовий період. Аварійні дерева можуть стати причиною ДТП, обривів електроліній або навіть блокувати проїзд. Проблема набуває загрозливих масштабів, оскільки придорожні смуги починають заростати, що ускладнює не лише видалення небезпечних дерев, але й загалом підтримання безпеки.

Правова колізія та відсутність законного інструменту

Однією з головних причин, через яку роботи з видалення дерев не можуть бути виконані вчасно, є колізія в законодавстві. Після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 483, що запровадила електронні лісорубні квитки, місцеві органи влади та обласні військові адміністрації не можуть отримати дозвіл на видалення дерев у межах смуг відведення доріг, оскільки вони не є постійними лісокористувачами, а саме на них поширюється дія цієї постанови.

Згідно з чинним законодавством, зелені насадження в межах смуг відведення доріг є частиною автомобільної дороги, і їхнє утримання є відповідальністю балансоутримувачів доріг. Однак через відсутність відповідних законних інструментів, адміністрація не може здійснити аварійно-необхідні роботи з видалення небезпечних дерев.

Заклик до змін у законодавстві

У зв’язку з цим Тернопільська ОВА звернулася до Уряду з пропозицією внести зміни до постанови КМУ від 25.10.2024 № 1239, які дозволили б місцевим органам влади проводити роботи з розчищення придорожніх смуг від небезпечних дерев без зайвого бюрократичного втручання.

Пропоновані зміни включають:

Врегулювання питання рубок дерев у межах смуг відведення доріг загального користування місцевого значення.

Видачу лісорубних квитків не лише постійним лісокористувачам, але й балансоутримувачам доріг для виконання аварійно-необхідних робіт.

Спрощення процедур для своєчасного видалення сухостійних і небезпечних дерев вздовж доріг.

Загроза безпеці та надія на швидке рішення

Наразі ситуація, коли придорожні смуги заростають і створюють серйозні загрози для безпеки руху, є однією з основних проблем для Тернопільської області. Обласна адміністрація висловлює сподівання, що питання буде швидко вирішено на рівні Уряду, що дозволить оперативно виконувати роботи з розчищення територій і забезпечити належний рівень безпеки для водіїв та пішоходів.

Наразі, аби уникнути ризиків на дорогах та запобігти аварійним ситуаціям, необхідно терміново впроваджувати зміни в законодавстві, що дозволять місцевим органам швидко реагувати на ситуації, пов’язані з небезпечними деревами.