У Заліщиках запрацює ринок

У Заліщиках дозволять відкрити ринок. Відповідне рішення було прйиняте 5 травня 2020 року місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Заліщицької міської ради.

Торгівля харчовими продуктами ТОВ «Заліщицький ринок» буде проводитися за умови дотримання усіх вимог передбачених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 27.04.2020р. №14 та дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020р. №313.

Нагадаємо, перший ринок, який почав роботу в умовах карантину на Тернопільщині, – у Бережанах.

ДОВІДКА. Відповідно до Постанови Головного санітарного лікаря України № 14, від 27.04.2020р. щодо протидії поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках встановлено такі вимоги:

наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів відповідно до ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

допуск працівників агропродовольчого ринку, продавців і відвідувачів на територію агропродовольчого ринку здійснювати виключно за наявності вдягнутої медичної маски (у т.ч. виготовленої самостійно) або респіратора та проходження безконтактного температурного скринінгу;

наявність на кожному вході (в’їзді) на територію агропродовольчого ринку диспансерів з антисептиками;

кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території агропродовольчого ринку, не повинна перевищувати кількості, з розрахунком один покупець на 10 м.кв. торгівельної площі ринку;

відстань між робочими місцями продавців складає не менше 3-х метрів, місця торгівлі обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику;

проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця, вкінці кожного робочого дня;

відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до агропродовольчого ринку території;

забезпечення постійного інформування відвідувачів агропродовольчого ринку щодо встановлення обмежень, яких необхідно дотримуватися щодо профілактики коронавірусної інфекції COVID-19;

агроподовольчим ринком забезпечується контроль за дотриманням вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та оперативне усунення порушень.