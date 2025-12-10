Конфлікт у Чорткові: жінка отримала опіки під час сварки з донькою

У Чортківському районі до лікарні з термічними опіками потрапила жінка, яка стверджує, що травми вона отримала під час суперечки з донькою. Інцидент стався 10 грудня 2025 року в одному з сіл району.

За словами медиків, у потерпілої діагностували близько 7% опіків першого та другого ступеня. Жінку госпіталізували бригадою екстреної медичної допомоги.

На місце події виїхали слідчі та дізнавачі Чортківського райуправління поліції. Потерпіла розповіла, що під час конфлікту донька вилила на неї окріп, через що жінка отримала травми. Однак, донька має іншу версію подій: вона стверджує, що мати, знімаючи каструлю з гарячою водою, випадково обпеклася.

Поліція проводить розслідування та з’ясовує всі обставини. Під час перевірки було встановлено, що родина вже неодноразово мала конфлікти.

Наразі вирішується питання про внесення цього інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.