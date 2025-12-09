Тернопіль розривається від болю: знайдено тіла мами та доньки, які стали жертвами ракетного обстрілу

Після майже трьох тижнів пошуків зниклих безвісти на Стуса стало відомо, що тіло жінки, яку не вдалося впізнати візуально, — мати 4-річної Софійки, яку рідні ідентифікували одразу.

Під час удару у квартирі перебував і старший син Тетяни. Його витягли рятувальники і передали медикам. Мати Тетяни загинула на місці.

Виявлені 8 грудня тіла двох загиблих внаслідок ракетної атаки у Тернополі – це 35-річна мати та її 4-річна донька. Про це «20 хвилин» дізналися ввечері 9 грудня від власних джерел. Згодом інформацію підтвердили у поліції Тернопільщини.

Працювала в ОВА

У понеділок, 8 грудня, нагадаємо, під час демонтажу зруйнованого ворожою атакою 19 листопада будинку на Стуса у Тернополі, були виявлені ще двоє людей, загиблих внаслідок ворожої атаки, які раніше вважалися зниклими безвісти.

4-річну дівчинку одразу впізнав батько, підтвердили у поліції. Тіло жінки того дня візуально не вдалося ідентифікувати. 9 грудня проведена ДНК-експертиза підтвердила: загибла — 35-річна мешканка Тернополя, матір знайденої дівчинки, Тетяна Попик.

Попик Тетяна Богданівна, як дізналися «20 хвилин», працювала головним спеціалістом фінансово-господарського відділу Департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації. У пресслужбі ОВА підтвердили цю інформацію та повідомили, що жінка перебувала у декретній відпустці.

Мама загинула, син в лікарні

Під час ракетної атаки 19 листопада у квартирі на Стуса також був старший син Тетяни. Хлопця вдалося врятувати. Невдовзі його у лікарні навідали рятувальники, які витягнули після ракетного удару малого із будинку та передали медикам, а ті доправили до лікарні.

Хлопчика минулого тижня виписали із лікарні — зараз він перебуває на амбулаторному лікуванні, повідомив «20 хвилин» гендиректор обласної дитячої лікарні Володимир Семерез. Але малий ще потребує реабілітації та психологічної підтримки, яку невдовзі проходитиме в обласній дитячій лікарні.

У квартирі із донькою та онуками в момент удару ворожої атаки перебувала і мати Тетяни, 54-річна Галина Мацьків. Жінка загинула на місці, з нею попрощалися 25 листопада у Церкві Архистратига Михаїла. Під час панахиди у каплиці храму молилися також за спокій душі її доньки Тетяни та онучки Софійки. Адже в той момент тіла мами і донечки ще не знайшли.

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38. З них — восьмеро діток, віком від одного року до 17-ти.

Слідчі та експерти-криміналісти продовжують оглядати залишки і відходи будинку, які вилучили на місці ворожої атаки на Стуса — на предмет виявлення залишків власних речей мешканців та, ймовірно, людських останків.



Редакція щиро співчуває рідним, друзям, знайомим, колегам і всім, хто втратив рідних людей. Світлої вічності…