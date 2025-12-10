Тернопільобленерго повідомляє про зміну півчерги та адреси відключень у Тернополі

Тернопільобленерго інформує жителів міста про зміну півчерги згідно з графіком погодинних відключень. Відтепер за підчергою 3.2 будуть вимикатися електропостачання на наступних адресах:

📍 вул. Білецька, 1, 1А

📍 вул. С. Крушельницької, 1, 1А

📍 вул. Ю. Опільського, 5

📍 вул. В. Гнатюка

📍 вул. Ясна

📍 вул. За Рудкою, 2, 2а, 4

📍 вул. Я. Головацького, 6

📍 вул. І. Котляревського, 11

Зміна півчерги означає, що ці адреси будуть вимикатися на нові години згідно з графіком. Жителі цих вулиць повинні врахувати ці зміни при плануванні своїх справ.

Залишайтеся в курсі змін та звертайте увагу на наступні оновлення щодо відключень!