Перемогу зустріне з небесним військом, – на війні загинув Олег Божок з Тернопільщини

Знову невтішні новини продовжують надходити до Борщівського краю…

12 серпня 2024 року відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, в районі н.п. Сверликово Курської області, загинув солдат БОЖОК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ, 1981 року народження, житель с. Лосяч Скала-Подільської територіальної громади, учасник АТО, він з перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до своїх побратимів, та на жаль перемогу зустріне з небесним військом. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Олега стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!