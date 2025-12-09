10:04 | 9.12.2025
Михайло Думанський: Вічна пам'ять Герою

Михайло Думанський, 48-річний солдат Збройних сил України, загинув 19 лютого 2016 року під час несення служби в Краматорську, на Донеччині. Він був одним із тих, хто боронив Україну від агресії Росії, служачи в 81-й окремій аеромобільній бригаді як стрілець-зенітник. Михайло був призваний за мобілізацією в 2015 році та відправився на Схід, де безстрашно виконував свій обов’язок.

Народився Михайло 21 листопада 1968 року в Тернополі. Рідні, друзі та побратими згадують його як добру та позитивну людину, яка завжди залишалася оптимістом, навіть у найскладніших ситуаціях. Він часто ділився своєю радістю від простих, але дуже важливих моментів — як отримання листівок та подарунків від дітей на своє свято, на іменини. Це свідчило про його людяність та любов до рідних і близьких.

Михайло загинув під час охорони базового табору поблизу Краматорська. За іншими даними, він став жертвою ворожого снайпера. Незважаючи на втрату, його пам’ять залишається жити в серцях тих, хто знав його.

24 лютого 2016 року Михайло Думанський був похований на Микулинецькому кладовищі в Тернополі. Він залишив по собі невимовну втрату — батьків і двох дочок.

Посмертно, 19 серпня 2016 року, Тернопільська міська рада присвоїла Михайлу звання «Почесний громадянин міста Тернополя» за його героїзм та відданість справі захисту Батьківщини. Вічна пам’ять Герою!

