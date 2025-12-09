У Тернополі масово ловлять пʼяних водіїв на самокатах

Сьогодні тернопільські патрульні інспектори виявили двох кермувальників електросамокатів, які перебували з ознаками наркотичного сп’яніння.

▪️Перший випадок стався на вулиці Степана Будного: патрульні зупинили електросамокат, яким керувала 28-річна жінка. Під час спілкування патрульні виявили в неї ознаки наркотичного сп’яніння, однак громадянка відмовилася пройти відповідний огляд у медичному закладі.

▪️ Другого порушника зупинили на вулиці Торговиці: перевіряючи документи у 43-річного чоловіка, інспектори виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, однак він також відмовився від проходження такого огляду.

На обох порушників поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування.

