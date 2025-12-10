ДТП у Кременці: пʼяний водій вантажівки врізався в іншу вантажівку

9 грудня 2025 року на вулиці Захисників України в Кременці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок. О 14:20 водій вантажівки ISUZU, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю DAF, що призвело до зіткнення.

До місця події негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Після оцінки ситуації стало відомо, що обидва водії отримали травми, але від госпіталізації відмовилися.

При медичному обстеженні було виявлено, що водій вантажівки ISUZU перебував у стані алкогольного сп’яніння. За результатами тесту газоаналізатор “Драгер” показав 0,96 проміле алкоголю в крові чоловіка.

Поліція затримала порушника згідно з процедурою, передбаченою статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП за участі п’яного водія). Триває слідство.