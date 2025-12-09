Забудовник у Кременці сплатить 434 тис. грн за несвоєчасну пайову участь

Прокуратура стягнула з забудовника понад 434 тис. грн на розвиток інфраструктури громади

За втручання прокуратури, Кременецька міська рада отримала понад 434 тис. грн від місцевого забудовника для розвитку інфраструктури громади. Прокурори Кременецької окружної прокуратури звернулися до суду в інтересах держави з позовом до забудовника про стягнення коштів пайової участі, що були безпідставно збережені.

З’ясовано, що протягом 2019–2022 років забудовник збудував та ввів у експлуатацію багатоквартирний житловий будинок у Кременецькому районі, але не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету. Ці 434 тис. грн повинні були бути спрямовані на розвиток інфраструктури громади, зокрема на ремонт доріг та інших об’єктів.

Після звернення прокурорів до суду, Кременецький районний суд задовольнив позов, і забудовник був зобов’язаний сплатити кошти разом із 3% річних та інфляційними витратами за несвоєчасне виконання зобов’язань.

Це рішення стало важливим кроком у забезпеченні фінансування розвитку місцевої інфраструктури.