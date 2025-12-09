У Тернополі закликають здати кров напередодні Різдва: центр служби крові розпочав святкову акцію
У Тернополі стартувала різдвяна ініціатива, покликана підтримати пацієнтів місцевих лікарень та поранених воїнів.
Тернопільський центр служби крові закликає жителів області долучитися до доброї справи та стати донорами у передсвятковий період.
У закладі наголошують: саме зимові свята є часом, коли запасів крові часто не вистачає. Люди виїжджають, більше відпочивають, а кількість донорів зменшується, при цьому потреба у крові залишається стабільно високою.
Медики закликають містян утриматися від вживання алкоголю перед донацією.
«У різдвяний період ми всі даруємо увагу і тепло один одному. Але є подарунок, який може врятувати життя, — донорська кров. Алкоголь і донорство — несумісні. Тільки якісна та здорова кров може допомогти рятувати життя», — наголошують у центрі.
У закладі додають, що кожна донація може стати для когось справжнім різдвяним дивом.
Де і коли здати кров?
Тернопільський центр служби крові, вул. Клінічна, 8
08:00–13:00, понеділок–п’ятниця