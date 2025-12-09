95 років творчості: Тернопільський театр ім. Т. Г. Шевченка відзначає ювілей

Тернопільський академічний музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка святкує 95-річчя

Тернопільський академічний музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка відзначає важливу подію — 95-річчя з дня заснування. За цей час театр став важливим культурним осередком міста та регіону, здобувши любов глядачів і заслужену репутацію завдяки численним яскравим виставам, талантам акторів та високому рівню мистецької роботи.

Театр, заснований у 1930 році, відіграє важливу роль у збереженні і розвитку театральної традиції України, підкреслюючи патріотизм, духовність та культурну спадщину через свої постановки. Протягом всього існування колектив неодноразово відзначався за високий рівень театрального мистецтва та відданість українській культурі.

Сьогодні Тернопільський театр є не лише важливим культурним закладом, але й важливим осередком для розвитку театральної молоді, проводячи майстер-класи, фестивалі та колаборації з іншими театрами.

Колектив театру отримав безліч нагород, а актори, режисери та працівники цього закладу — заслужені звання та нагороди, що підкреслюють їхній професіоналізм і бездоганний внесок у розвиток театрального мистецтва.

Це 95-річчя є свідченням сталості і відданості театральному мистецтву, а також важливим етапом у розвитку театральної культури України.