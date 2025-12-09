10:05 | 9.12.2025
Тернопільщина втратила захисника Леоніда Брика

Перестало битись серце ще одного нашого земляка – військового Збройних Сил України, командира інженерно-саперного взводу, капітана Брика Леоніда Івановича (25.04.1972). Повідомляють у чортківській міській раді.

Леонід був кадровим офіцером, тож захищати Україну для нього було справжнім покликанням. На фронті Герой виконував завдання із січня 2023 року, хоча мав проблеми зі здоров’ям.

5 грудня в районі населеного пункту Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області серце захисника зупинилось…

У Героя вдома залишилась мама і сестра.

