“Це замах на вчинення тяжкого злочину!” Михайло Апостол вирішив “довічно” стати власником творів Івана Марчука?

Заслужений юрист України Валерій Карпунцов про порушення прав Івана Марчука: “Це замах на вчинення тяжкого злочину!”

Відомий український художник Іван Марчук опинився у центрі скандалу, що стрімко набирає розголосу. Геній сучасного мистецтва став жертвою спроби привласнити його авторські права, коли екснардеп і колишній радник голови Тернопільської ОВА Михайло Апостол вирішив “довічно” стати власником творів митця, про це повідомляє Главком.

Що сталося?

У травні 2020 року до Івана Марчука звернулися Михайло Апостол, адвокат Сергій Павленко, бізнесмен Михайло Синиця та син екснардепа Ігор Апостол. Вони запропонували художнику підписати документ, який, як згодом виявилося, є ліцензійним договором, що нібито передає авторські права на всі його картини на 100 років. За це Марчук мав отримати лише 10 тисяч гривень. Відсутність нотаріального посвідчення стала аргументом, чому митця не насторожив документ, однак він стверджує, що жодних грошей не отримував і не вважав цей договір дійсним.

Після того, як документ потрапив до рук Михайла Синиці, Марчук відразу зателефонував Апостолу і вимагав не вчиняти жодних дій за цим договором. Апостол запевнив його, що “питання закрите” і договір не матиме наслідків.

Афера стає публічною

У 2024 році ситуація набуває нових обертів. Михайло Апостол заявив виноробці Наталії Бурлаченко, що є власником авторських прав на картини Марчука, що суперечить реальному становищу, оскільки компанія Big Wines, з якою Марчук співпрацює, має офіційний договір на використання його ілюстрацій. Це стало справжнім шоком для художника і його помічниці.

Судовий процес

Марчук звернувся до суду, щоб оскаржити угоду. В суді він заявляє, що договір був нав’язаний шляхом обману і шахрайських дій, а також зазначає, що він не отримував жодної винагороди чи роялті. Судовий процес триває вже кілька місяців.

Правова оцінка ситуації

Заслужений юрист України Валерій Карпунцов вважає, що дії Апостола є не тільки порушенням прав художника, а й замахом на вчинення особливо тяжкого злочину – шахрайства. “Твори Івана Марчука є національною та світовою культурною спадщиною, і будь-які спроби привласнити права на ці твори є не лише ударом по Митцю, але й по авторитету України”, – зазначає Карпунцов. Він також закликає відповідачів у судовій справі терміново подати заяви про визнання договору недійсним і звернутися до суду з клопотанням про його найшвидший розгляд.

Ситуація довкола порушення прав Генія Івана Марчука стрімко набирає розголосу. Дякую виданням Главком та Фокус, журналістам, які підготували матеріали, а також сучасним блогерам, зокрема Лачену, завдяки яким ця історія стала публічною.

А тепер — по суті. Ті, хто мене добре знають – завжди скажуть, що зупинити мене на шляху відновлення справедливості марна справа. Так от і я не раджу ! Але раз вже звертаєтесь, то відповім публічно. Є порада тим особам, що є відповідачами у судовій справі за позовом Івана Марчука. Повірте – ця порада проста але дуже дієва. А у вашому випадку ще і рятівна. Я вам, як правник, доктор юридичних наук, раджу – терміново напишіть в суд заяви про визнання позовних вимог Івана Марчука про визнання вашого ницого договору недійсним. А також клопочіть про найшвидший розгляд ваших заяв та задоволення позовних вимог Генія сучасності і живої Легенди. Це єдино вірний крок у вашій ситуації !

Я сподіваюся на Многії Літа Пана Марчука і свідомий того, що він сам, особисто і публічно вкаже на тих фізичних осіб, а може і організації чи музеї, що матимуть право за його життя допомагати йому в організації заходів, повʼязаних із його талантом. А також вкаже на тих, хто буде управляти його творами і усім, що з ними повʼязано, після завершення Його земного життя.

Твори Івана Марчука — це національна та світова культурна спадщина. Держава це вже визнавала відповідними указами Президента України, у тому числі — Володимира Зеленського. Будь-які спроби оформити чи легалізувати привласнення прав на цю спадщину — це не тільки удар по Митцю, а й по авторитету України.

А тепер скажу ще не тільки як правознавець, а ще і як прокурор. У цій ситуації вбачаю замах на вчинення особливо тяжкого злочину – шахрайства шляхом зловживання довірою здійсненого організованою групою осіб з певним розподілом ролей!

При вчиненні шахрайства організованою групою або при заподіянні шкоди в особливо великих розмірах передбачено позбавлення волі строком від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна (частина четверта статті 190 КК України).

Ще раз наголошую! Твори Івана Марчука є національною та світовою спадщиною та прославляють та прославлятимуть Україну у віках! Президенти України видавали свої Укази спрямовані на збереження цієї безцінної спадщини! У тому числі декілька Указів видав і Володимир Зеленський! Шкода, очевидно, є значною. А зважаючи на національний охоронний статус творів Івана Марчука – ще й становить вагомий державний інтерес. Генеральний прокурор Руслан Кравченко, вже запамʼятався українцям тим, що особисто приймає участь у резонансних судових справах, як обвинувач.

Сьогодні Генпрокурор має унікальну можливість особисто втрутитися у цю ситуацію та вжити наданих Законом заходів з метою поновлення порушеного права Генія сучасності Івана Марчука!

Заклик до справедливості

Марчук продовжує боротьбу за свої права та справедливість, сподіваючись на позитивне рішення суду. “Я не відчуваю себе у безпеці і розраховую на справедливе рішення суду”, – зазначив художник на своїй сторінці у Facebook.

Заслужений юрист також підкреслює, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко має унікальну можливість втрутитися в ситуацію та вжити заходів для поновлення порушеного права Івана Марчука, адже це має вагомий державний інтерес.

Резонансна справа має важливі наслідки не лише для Івана Марчука, але й для культурної спадщини України в цілому.

Коментар Михайла Апостола: