Ліквідація пожежі, трагедія на воді та допомога медикам: як минула доба у рятувальників Тернопільщини

Протягом минулої доби, 9 грудня, підрозділи ДСНС реагували на виклики різного характеру: від приборкання вогню до надання допомоги екстреним службам та поліції.

О 12:20 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селищі Мельниця-Подільська Чортківського району. Вогонь на площі 10 кв. м знищив перекриття, меблі та речі. Завдяки оперативним діям надзвичайників, саму будівлю вдалося врятувати від повного знищення.

О 13:28 у селі Іква на Кременеччині у місцевому ставку було виявлено тіло чоловіка. Черговий караул рятувальників підняв загиблого на берег та передав працівникам поліції. Обставини події наразі встановлює слідство.

Двічі за добу бійці ДСНС у Тернополі ставали «надійним плечем» для працівників екстреної медичної допомоги. О 10:51 на проспекті Степана Бандери та о 21:40 на вулиці Чернівецькій рятувальники допомагали транспортувати до карет «швидкої» важкохворих жінок, які через стан здоров’я та надмірну вагу потребували додаткової фізичної допомоги при госпіталізації.

Служба порятунку завжди поруч, щоб допомогти у біді. Бережіть себе!