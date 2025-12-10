На Тернопільщині бізнесу відшкодовано майже 1,8 млрд грн ПДВ

На Тернопільщині зросла ділова активність підприємств, що працюють із нульовою ставкою ПДВ або мають право на відшкодування. Компанії все частіше подають заявки на повернення частини раніше сплаченого податку – а це свідчить про розширення виробництва, експортних операцій та впевненість у механізмі бюджетного відшкодування.

За одинадцять місяців 2025 року бізнес області подав до податкової служби 203 заявки на повернення 1 млрд 840 млн грн податку на додану вартість. Це більше, ніж торік, коли за аналогічний період було заявлено до відшкодування 1 млрд 357 млн гривень.

Станом на 1 грудня держава вже повернула 1 млрд 780 млн грн 181 підприємству. Порівняно з минулим роком сума відшкодувань зросла на 489 млн гривень.

Разом із зростанням заявок посилилася і якість контролю. У 2025 році податкова служба запобігла виплаті 21,4 млн грн необґрунтованих сум – коштів, які могли бути втрачені для бюджету.

Наразі залишок заявленого, але ще не відшкодованого ПДВ, становить 177 млн гривень. Із цієї суми 161 млн грн перебувають на етапі перевірок та процедур бюджетного відшкодування відповідно до податкового законодавства, а ще 16 млн грн – у процесі судового чи адміністративного розгляду.

Динаміка цього року – чіткий індикатор того, що бізнес довіряє механізму відшкодування, а прозорість процедур залишається одним із головних пріоритетів податкової служби.