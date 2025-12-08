Частину «Дністровський каньйон» повернули у державну власність

Господарським судом Тернопільської області було задоволено позов Бучацької окружної прокуратури, яка звернулася до суду в інтересах держави. Суд постановив повернути у державну власність земельну ділянку площею 17,76 га, що є частиною Національного природного парку «Дністровський каньйон».

Позов був поданий до Коропецької селищної ради та Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області через порушення правового режиму і неправильне використання земель природно-заповідного фонду. Під час інвентаризації було встановлено, що ділянка з цінними природними комплексами знаходиться в межах парку, але була незаконно сформована як земля сільськогосподарського призначення та передана в комунальну власність.