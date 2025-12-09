11 грудня частина Тернополя буде без води
До уваги тернополян! До кількох вулиць Тернополя призупинять подачу води 11 грудня
У зв’язку з заміною запірної арматури на вул. Замонастирській буде тимчасово припинено водопостачання з 9.00 до 14.00 год 11 грудня до житлових будинків і адміністративних приміщень за адресами:
вул. Антіна Манастирського від №1 по №20,
вул. Замонастирська,
вул. Мостова,
вул. Мостова-бічна,
вул. Дівоча,
вул. Деповська,
вул. Миколи Пирогова,
вул. Івана Підкови,
вул. Польова,
пров. Дівочий,
вул. Степана Шагайди.
Понижений тиск води можливий на вул. Шпитальній, Стрімкій та Ярослава Стецька.
Тернопільводоканал просить вибачення за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води.