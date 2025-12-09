17:52 | 9.12.2025
11 грудня частина Тернополя буде без води

До уваги тернополян! До кількох вулиць Тернополя призупинять подачу води 11 грудня
У зв’язку з заміною запірної арматури на вул. Замонастирській буде тимчасово припинено водопостачання з 9.00 до 14.00 год 11 грудня до житлових будинків і адміністративних приміщень за адресами:
🔹вул. Антіна Манастирського від №1 по №20,
🔹вул. Замонастирська,
🔹вул. Мостова,
🔹вул. Мостова-бічна,
🔹вул. Дівоча,
🔹вул. Деповська,
🔹вул. Миколи Пирогова,
🔹вул. Івана Підкови,
🔹вул. Польова,
🔹пров. Дівочий,
🔹вул. Степана Шагайди.
❗️Понижений тиск води можливий на вул. Шпитальній, Стрімкій та Ярослава Стецька.
Тернопільводоканал просить вибачення за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води.🚰

