На Тернопільщині зріс товарообіг

Упродовж січня–листопада 2025 року Тернопільщина демонструє відчутне пожвавлення зовнішньої торгівлі. Показники засвідчують упевнену динаміку: бізнес області активно виходив на нові ринки, розширював співпрацю та нарощував обсяги товарообігу. Зростання кількості зовнішньоекономічних операцій і розширення географії міжнародних партнерів відображають високу активність підприємств регіону та їх прагнення зміцнювати свої позиції на світових ринках. Важливу роль у цьому процесі відіграє Тернопільська митниця, яка забезпечує прозорість і передбачуваність митних процедур, оперативність оформлення та створює комфортні умови для бізнесу.

Упродовж зазначеного періоду загальний товарообіг області склав 1,8 млрд дол. США, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Імпорт товарів збільшився на 24% і досягнув понад 1 млрд дол. США, тоді як обсяг експорту становив 725 млн дол. США.

Зовнішньоекономічні операції здійснювалися з партнерами зі 89 країн світу.

Найбільшими імпортерами товарів на Тернопільщину стали:

Польща — 21%,

Китай — 20%,

Німеччина — 12%,

Італія — 5%,

Литва — 4%.

Основними напрямами експорту були:

Польща — 39%,

Італія — 5%,

США — 5%,

Нідерланди — 4%,

Румунія — 3%.

Стабільне зростання торгівлі демонструє, що бізнес відчуває підтримку й упевненість у прогнозованості митних процедур. Тернопільська митниця й надалі залишатиметься важливою ланкою цього процесу, сприяючи економічному розвитку регіону та країни загалом.