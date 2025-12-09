На Тернопільщині зріс товарообіг
Упродовж січня–листопада 2025 року Тернопільщина демонструє відчутне пожвавлення зовнішньої торгівлі. Показники засвідчують упевнену динаміку: бізнес області активно виходив на нові ринки, розширював співпрацю та нарощував обсяги товарообігу. Зростання кількості зовнішньоекономічних операцій і розширення географії міжнародних партнерів відображають високу активність підприємств регіону та їх прагнення зміцнювати свої позиції на світових ринках. Важливу роль у цьому процесі відіграє Тернопільська митниця, яка забезпечує прозорість і передбачуваність митних процедур, оперативність оформлення та створює комфортні умови для бізнесу.
Упродовж зазначеного періоду загальний товарообіг області склав 1,8 млрд дол. США, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Імпорт товарів збільшився на 24% і досягнув понад 1 млрд дол. США, тоді як обсяг експорту становив 725 млн дол. США.
Зовнішньоекономічні операції здійснювалися з партнерами зі 89 країн світу.
Найбільшими імпортерами товарів на Тернопільщину стали:
- Польща — 21%,
- Китай — 20%,
- Німеччина — 12%,
- Італія — 5%,
- Литва — 4%.
Основними напрямами експорту були:
- Польща — 39%,
- Італія — 5%,
- США — 5%,
- Нідерланди — 4%,
- Румунія — 3%.
Стабільне зростання торгівлі демонструє, що бізнес відчуває підтримку й упевненість у прогнозованості митних процедур. Тернопільська митниця й надалі залишатиметься важливою ланкою цього процесу, сприяючи економічному розвитку регіону та країни загалом.